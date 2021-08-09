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Bakan Kurum, yangın bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinlerken tansiyon yükseldi

Vatandaş, "3 tarafımız denizlerle çevrili, bu uçakların temin edilmesi lazımdı" dedi; Bakan Kurum, "İlk günden beri uçaklarımız yüzlerce sortiler yaptılar" yanıtını verdi

09 Ağustos 2021 20:11

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Marmaris Bayırköy'de yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldiği buluşmada tansiyon bir anda yükseldi. "Güçlü bir ülke değiliz, insan olarak güçlüyüz, güçlü ülke olsak uçaklarımız olurdu. 3 tarafımız denizlerle çevrili, bu uçakların temin edilmesi lazımdı" sözleriyle kendisine seslenen kadını yanına davet eden Bakan Kurum vatandaşa "Biz ilk günden beri insanımızın kılına zarar gelmemesi için mücadele ettik. İlk günden beri uçaklarımız yüzlerce sortiler yaptılar. Eleştirmenin yeri şu an değil, eksik aramanın zamanı da değil. Bu afetten çıkıp beraber yaralarımızı saracağız" yanıtını verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaris Bayırköy'de yangından etkilenen yöre halkıyla bir araya geldi. Bu esnada Bakan Kurum'un sözünü kesen bir kadın, yangınlara zamanında müdahale edilemediğini belirterek "Güçlü bir ülke değiliz, insan olarak güçlüyüz, güçlü ülke olsak uçaklarımız olurdu. 3 tarafımız denizlerle çevrili, bu uçakların temin edilmesi lazımdı" dedi. Kadının bu sözlerinden sonra tansiyon yükseldi, bazı vatandaşlar araya girdi. 

"Eleştirmenin yeri şu an değil"

Kadını yanına davet eden Bakan Kurum, "Biz ilk günden beri o alevin önünde, ormancılarımızla, itfaiyecilerimizle, tüm Türkiye'den gelen yardımsever vatandaşımızla mücadele ettik. Mücadelemiz ne için, buralara ve insanımıza zarar gelmesin diye. Şu öyleydi, bu böyleydi, bizim uçağımız da var, helikopterimiz de var. İlk günden beri uçaklarımız yüzlerce söndürme yaptılar yangın bölgelerinde. Yüzlerce helikopterimiz yangın bölgelerinde mücadele etti. Eleştirmenin yeri şu an değil, eksik aramanın zamanı da değil. Bu afetten çıkıp beraber yaralarımızı saracağız" yanıtını verdi.

"Biz köylüyü dinlemeye geldik"

Açıklamasının devamında "Muhtarlarımızla vatandaşlarımızla, buradaki hasar tespitini yerinde görüyoruz. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı var yerinde tespit etmeye çalışıyoruz" diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Biz buradaki köylüyü dinlemeye geldik. Bu insanların sorunları, problemleri var. Şimdi tekrar söylüyorum, biz şu an Bayır köyündeyiz. Burası bakanlığımızın yetki alanı içerisinde. Bundan sonra yapılacakları, ihya edilecekleri, inşa edilecekleri burada vatandaşımızla birlikte çözmeye çalışıyoruz. Tekrar söylüyorum 2 tane ormancımızı şehit verdik. Bir sürü arkadaşımızın sahada can tehlikesi devam ediyor."

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