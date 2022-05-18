Bakan Kurum: Biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nün belli bir noktasında da mevsimsel sebeplerle su çekilmesi yaşandığını belirterek, “Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar, biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar” dedi.

“Doğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü'müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz” diyen Kurum, paylaşımında #SaldaHepGüzelKalacak etiketini kullandı.

Paylaşımında, “Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, Türkiye’nin bazı yerlerinde olduğu gibi Salda Gölü'nün koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel nedenlerle gerçekleşen su çekilmesi olduğunu ve bunun insan kaynaklı olmadığını vurguladı.

Kurum paylaşımını, “Salda'mız yine çok güzel; yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel haliyle bırakacağız” ifadeleri ile tamamladı.