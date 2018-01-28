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Bakan Kurtulmuş'tan 'Booking.com' açıklaması: Kısıtlama olmaması lazım

28 Ocak 2018 13:51

Booking.com'un kapatılması ile ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş "Booking'in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Türkiye'den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada Booking'in kapatılması sonrası son durum hakkında konuştu. Kurtulmuş ‘Booking'deki son durum nedir?' sorusuna şöyle yanıt verdi: “Öncelikle şunu söyleyeyim Booking'in kontrollü olması lazım ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye'den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli.”

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