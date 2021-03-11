Koronavirüs salgınının birinci yıl dönümünde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamalar ve normalleşme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Kovid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın. Türkiye, büyük yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biri. Çin'deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasını kasımda yaptık" dedi.

Koca'nın Youtube kanalında canlı olarak verilen açıklamaya kullanıcılardan "Oy moy yok" mesajları yağdı.