Bakan Koca, hastayı sırtında taşıyan 112 çalışanının videosunu paylaştı; "Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı"

Koca, paylaştığı videoda "Adıyaman, Gölbaşı. Ambulans, 87 yaşındaki Fatma Hanım'ın yaşadığı sokağa geldiğinde ilerleyemedi. Evdeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırma kararı alındı. Hasta karda sedye ile taşınamayınca bir arkadaşımız Fatma Hanım'ı sırtına alarak ambulansa taşıdı. Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı?" ifadelerine yer verdi.