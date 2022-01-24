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Bakan Koca, hastayı sırtında taşıyan 112 çalışanının videosunu paylaştı; "Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı"

Koca, 87 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıyan 112 Acil Sağlık çalışanının videosunu paylaştı

24 Ocak 2022 14:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle 87 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıyan 112 Acil Sağlık çalışanının videosunu paylaştı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köyde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ulaşamadığı hastayı sırtında taşıyarak ambulansa ulaştıran 112 Acil Sağlık ekibinin videosunu paylaştı.
 
Koca, paylaştığı videoda "Adıyaman, Gölbaşı. Ambulans, 87 yaşındaki Fatma Hanım'ın yaşadığı sokağa geldiğinde ilerleyemedi. Evdeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırma kararı alındı. Hasta karda sedye ile taşınamayınca bir arkadaşımız Fatma Hanım'ı sırtına alarak ambulansa taşıdı. Saygıyı daha fazla hak eden bir davranış var mı?" ifadelerine yer verdi.
fahrettin kocasağlık bakanı

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