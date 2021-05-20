Bakan Koca'dan Uğur Şahin'e: '4 ayda toplam 120 milyon aşı Türkiye'ye gelmiş olacak' değil mi, vatandaşımızın sizden duyması önemli hocam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısına bağlanan BioNTech firmasının kurucusu ve tepe yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin'e "Eylül sonuna kadar yani 4 ayda toplam 120 milyon aşı Türkiye'ye gelmiş olacak' bunu söylüyoruz değil mi hocam? Vatandaşımızın sizden duyması önemli hocam özellikle bu anlamda söylüyorum" dedi. Uğur Şahin "Evet" deyince Bakan Koca "Çünkü artık ‘Gelecek, olacak’tan öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız da aşı erişmek istiyor. Başka bir gündem maddemiz de yok hocam" ifadesini kullandı.

Koca'nın sözlerinin ardından Şahin şöyle konuştu;

"Elimizde imkan var eğer bir sorun çıkmazsa zamanında yollayacağız"

"Sayın Bakanım telefonda çok görüştük. Hep soruyordunuz 'Bu ayda 3 milyon yollayabilir misiniz?' diye. Ben de imkan olunca 'Evet' diyordum ve elimizde garanti olmadığı zaman da 'Hayır' diyordum. Şimdi dediğiniz rakamları Allah'ın izniyle elimizde imkan var eğer bir sorun çıkmazsa zamanında yollayacağız."