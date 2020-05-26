T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bakan Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımı

26 Mayıs 2020 10:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefatının 37’nci yılında Necip Fazıl Kısakürek’i andığı bir video paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Necip Fazıl, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

necip fazılkısakürekanmafahrettin koca

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın açılması için "Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim” sözleri gündem oldu

Dev çekirge 'Çağaboğan' Tunceli’de görüntülendi

Evinin misafir odasını kuşlara bıraktı

Tedavisi tamamlanan 6 şahin doğaya salındı

Cumhurbaşkanlığı sisteminin 2 yılı | Gazeteci Çiğdem Toker: İktidar, Meclis'i araçsallaştırdı; kitlesini bağımlı kıldı

Tramvayda kadınların fotoğrafını çekti, suçüstü yakalanınca "Emekli hakimim' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı...

İnşaat ustasına ihtiyaç olmadan 3D yazıcı ile iki katlı ev...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Hyundai'den 'debriyajsız düz vitesli' otomobil...

Nesli tükenen kuşların avlanmasına oy birliğiyle karar verildi!...

Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: Cumhurbaşkanlığı sisteminin temel iddiasını AKP'li Rumeysa...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Ayasofya kararı, dinin siyasete alet edilmesidir, çaresizlik...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erkek şiddetinden kaçan kadın, kick boks salonuna sığındı...

İnşaat ustasına ihtiyaç olmadan 3D yazıcı ile iki katlı ev...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24