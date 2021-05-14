Bakan Koca'dan Eczacılar Günü mesajı: Pandemide herkese ilaç oldunuz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 14 Mayıs Eczacılar Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

Tüm eczane çalışanlarının gününü kutlayan Koca, "Pandemide herkese ilaç oldunuz. Sağlık personelinden ilk kayıp içinizden biri oldu. Sayenizde biliyoruz ki insan sağlığına hizmet edenler; merhametin, iyiliğin ve diğer insani vasıfların görüldüğü mesleğin mensuplarıdır. Sizlere şükran duyuyoruz. Eczacılar Günü kutlu olsun" diye konuştu.