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Bakan Koca'dan 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajı: Hemşirelerimizin ağır risk altında verdiği mücadele kayıtlara geçmelidir

"Pandemi döneminin tarihçesine geçecek çok hemşiremiz var"

12 Mayıs 2021 18:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Koca, hemşirelerin ağır risk altında verdiği mücadelenin kayıtlara geçmesi gerektiğini, Kovid-19 döneminin tarihçesine geçecek çok sayıda hemşirenin olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı video mesajda, hemşireliğin kardeşlik makamı olduğunu belirtti.

Hemşirelerin en zor anların ve hayata umudun paylaşıldığı kişiler olduğunu vurgulayan Bakan Koca, açıklamanın devamında şunları söyledi;

"Üstün emekleri, eşsiz fedakarlıklarıyla bu makamı bihakkın yerine getiriyorlar. Hele ki yaşadığımız salgın günlerinde o yüce gönüller adeta destanlaştılar. Onlar, hatırlanacak değil asla unutulmayacak emeğin sahipleri, gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız. Hemşirelerimizin ağır risk altında verdiği mücadele kayıtlara geçmelidir. Pandemi döneminin tarihçesine geçecek çok hemşiremiz var. Hemşirelik, tüm tıpta olduğu gibi bilgiyi, sanatı ve merhameti birlikte içerir."

Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla hemşirelere dua temennisinde bulunan Koca, "İnsana hakkıyla hizmet onurunu yüreklerinde taşıyan hemşire kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara şükran duygularımızın ifadesi zordur. Hemşireler Günü'nüzü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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