Bakan Kaya: Kadınlara nasıl davranılacağını bize öğretmeye kalkışan Avrupa'da, gayri insani muamele gördüm!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Rotterdam'daki Başkonsolosluk binasına girmesine izin verilmemesiyle ilgili olarak , “Çok kaba ve sert bir muameleye maruz kaldık. Her zaman kadın haklarından bahseden ve Türkiye'de kadınlara nasıl davranmamız gerektiğini bize öğretmeye kalkışan Avrupa'nın bir kadın bakana bu şekilde müdahalesi de çok çirkin. Sınırda 1,5 saat bekletildikten sonra Almanya başkonsolosluğunun aracına geçerek Almanya'ya geçtik, uçağa binerek buraya geldik. Bu tavrın gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anti demokratik bir uygulama. Oraya vatandaşlarımızla buluşmaya, başkanlık sistemi neler getirecek onu anlatmaya gidiyoruz. İfade özgürlüğü, toplanma hakkı ayaklar altına alındı. Hollanda'da dün gece özgürlükler askıdaydı. Bizimle buluşmak üzere gelen insanlara gayri insani müdahalede bulunuldu. Üzerilerine atlarla, köpeklerle saldırıldı. Basın mensuplarına da kötü muamelede bulunuldu. Hollanda dün gece bir günde OHAL ilan edildi. 15 Temmuz'da hain bir darbe teşebbüsü yaşadık. 15 Temmuz sonrası olağanüstü hal ilan ettik. Kanunlara uygun bir şekilde ilan edilen olağanüstü hali batı sürekli sorguladı, hala da sorgulamaya devam ediyor.