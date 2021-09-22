Bakan Kasapoğlu'dan yurt sorununu gündeme getiren muhalefete: Mavi Vatan'ı inkar eden anlayışla, PKK'ya iltisaklı partilerle yaptıkları işbirlikleriyle...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, muhalefetin öğrencilerin barınma sorununu gündeme getirmesine "Mavi Vatan'ı inkar eden anlayışla, PKK'ya iltisaklı partilerle yaptıkları işbirlikleriyle, hangi gencimizin geleceğini garanti altına alma noktasında açıkçası acziyetlerini görüyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda basın toplantısı düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa ilişkin muhalefetin 'kötü bir algı' yarattığını savundu.

Bakan Kasapoğlu, muhalefetin yurt konusunu istismar eden bir anlayışla hareket ettiğini kaydederek, "Yıllardır en güzel şekilde yönetilmesine rağmen, maalesef bu konuyu istismar eden muhalefet anlayışı, kendilerinin gerçek yüzünü ortaya koyması açısından bir kara tabloyu sergilemektedir. Yalana, abartıya, iftiraya, çarpıtmaya her zamanki gibi yine bu konuda da başvurmaktadırlar" dedi.

Bakan Kasapoğlu, "Belli bir amaçla, kötü algıyla milletimizi kandırmaya çalışanlar çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olmasının bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır." ifadelerini kullandı.

Muhalefete tepki gösteren Kasapoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Kısa süre önce yaşadığımız yangın ve seldeki anlayışları, o süreçte ortaya koydukları iftira, karalama kampanyaları, ülkemizi düşürmeye çalıştıkları acziyet tabloları, yine bu süreçte de muhalefet tarafından ortaya konulmaktadır. Biz inanıyoruz ki bu iftiralar ve yalanlarda boğulacaklardır. Mavi vatanı inkar eden anlayışla, PKK'ya iltisaklı partilerle yaptıkları iş birlikleriyle, gençlerimizin geleceğini garanti altına alma noktasında açıkçası acziyetlerini görüyoruz. Gençlerimiz bizim gözbebeğimiz. Onların bu çabaları en güzel şekilde gördüklerine, bu güzel tabloyu en güçlü şekilde hissettiklerine inanıyoruz. İşte bunun ispatı, yurtlardaki anketlerde yüzde 98-99'larda çıkan memnuniyet anlayışıdır. Türkiye'nin her yerinde gençlerimizle birlikte oluyor, oturuyor dertleşiyoruz." değerlendirmesinde bulundu"