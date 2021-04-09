Bakan Karaismailoğlu: Stratejik planımız Kanal İstanbul'la lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Alanya Doğu Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yıl açmak için hızlanıyoruz. Kanal İstanbul'la ilgili çalışmalarımıza hız verdik. Stratejik planımız Kanal İstanbul'la lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz" dedi.

Karaismailoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde, doğu çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında konuşan Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Antalya ve tüm ilçelerinin turizmde olduğu gibi tarımda, sanayide ve ticarette de lider olması için altyapı yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şöyle konuştu:



"Hem üretim hem de tüketim bakımından en hızlı gelişen ve adeta dünyanın yeni ekonomik merkezi haline gelen Avrupa-Asya ve Afrika'nın kalbindeyiz. Bu coğrafi avantajımızı kazanımlara dönüştürmek hedefiyle ülkemizi bir lojistik süper güç haline getirmek için devasa projelerimizi hayata geçiriyoruz. Avrupa ve Uzak Doğu'yu bağlayan Orta Koridor'da hakimiyetimizi ilan ederek dünyanın köprüsü haline geldik. Marmara Bölgesini, Marmara Ringi'ni oluşturmak hedefiyle Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi eserlerle donattık. 1915 Çanakkale Köprüsünü gelecek yıl açmaya hazırlanırken bir yandan da Kanal İstanbul için çalışmalara hız verdik. Stratejik projemiz Kanal İstanbul ile lojistik iddiamızı denizlerimizde de perçinleyeceğiz. Bu projeler sayesinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye dünya ticaretinin kavşak noktası haline gelecek."