Bakan Karaismailoğlu sel bölgesi Bartın'da: Temenni etmediğimiz durumlarda neler yapabileceğimizi tüm dünyaya göstermiş olduk

Sel bölgesi Bartın'da köprü açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Temenni etmediğimiz durumlarda neler yapabileceğimizi tüm dünyaya göstermiş olduk. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin son 19 yılda yapmış olduğu mucizeleri bundan sonra da gerçekleştireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın'ın Kumluca beldesindeki Kumluca-2 köprüsünün açılışına katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, "Afet anında ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere müdahale ettik. İktidarımız boyunca yaşanan afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak afetzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık" ifadelerini kullandı.

Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan Batı Karadeniz Bölgesi'nde Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi;

"Afetin ardından vatandaşımız, devletini her an yanında bulmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetim unsurlarımızla birlikte, cansiperane bir çalışma sergiliyoruz. İlk günden itibaren olduğu gibi, devletin eli olarak her şartta ve durumda halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gücümüzü, enerjimizi ve motivasyonumuzu, halkımızın afetin ilk gününden itibaren gösterdikleri sabır, destek ve sevgiden alıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de milletimizle her karanlık gecenin sabahına; el ele, gönül gönüle ulaştık, her zorluğun üstesinden omuz omuza geldik. Yarın da böyle olacaktır. İktidarımız boyunca yaşanan afetlerde dün olduğu gibi bugün de devlet olarak afetzedelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Afet anında ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere müdahale ettik."

Bakan Adil Karaismailoğlu, bölgede iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü yolların trafiğe açıldığını anlatarak şöyle devam etti:



"11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinde; Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde 1228 kilometre uzunluğundaki yol ağımızın 155,5 kilometrelik kesiminde hasarlar meydana gelmiştir. Selin hemen ardından itibaren kapanan yollarımızı açmaya başladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarımızla tüm yol kesimlerimizi bir bir trafiğe açtık. 700 makine, ekipman ve 1000 e yakın personelimizle çalışmalarımız devam etmektedir. Sinop’ta; 564 kilometre yol ağımızdaki 55 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Bugüne kadarki çalışmalarımızda yollarda bakım onarım işleri tamamladık. Yollarımız trafiğe açıktır. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.



Selin ardından Ayancık Çayı üzerindeki tüm köprülerin hasar görmesiyle birlikte adeta bir adaya dönen Ayancık ve Türkeli ilçelerimizdeki ulaşımı ivedilikle hizmete almak üzere çalışmalara başladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve DSİ Genel Müdürlüğümüz marifetiyle dolgu ve tahkimatları hazırlanan bölgede TSK tarafından montajı yapılan çelik köprüyü trafiğe açtık. Yine Ayancık Çayı üzerinde kutu menfez kullanarak, çift yönlü araç trafiğine müsaade eden ve yaya geçidine de imkan veren geçişi, 18 saat gibi kısa bir hizmete aldık. Türkeli Çatalzeytin arasını da aynı şekilde acilen hizmete aldık. Kastamonu’da; 553 km uzunluğundaki yolun 59,5 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte hasarları giderdik. Çalışmalarımız devam etmektedir. Kastamonu’nun Çatalzeytin İlçesi ile Türkeli'yi birbirine bağlayan köprümüzün yıkılması ile kesilen trafik akışını sağlamak üzere kutu menfezler ile geçici (acil) ulaşım yolumuzu tamamlayarak hizmete açtık."

"Afet durumlarında neler yapabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik"

Sözlerine devam eden Karaismailoğlu, "Tüm birim ve ekiplerimiz de sizin yanınızda olmaya devam edecek. Afetin izlerini bir bir ortadan kaldırıyoruz. Dileğimiz böyle afet durumlarıyla bir daha karşılaşmamak ama olası temenni etmediğimiz durumlarla karşılaştığımızda da neler yapabileceğimizi dünyaya göstermiş olduk. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin son 19 yılda yapmış olduğu mucizeleri bundan sonra da gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA