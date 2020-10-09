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Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza

09 Ekim 2020 17:53

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun konvoyunda bir araç yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mardin’e geldi. Sabah saatlerinde Kızıltepe’ye geçen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra kent merkezinde AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Buradan Ömerli ilçesine geçen Bakan Karaismailoğlu, daha sonra konvoyla Dargeçit’e hareket etti. Dargeçit'e hareket halindeyken Bakan Karaismailoğlu’nun konvoyunda bulunan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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