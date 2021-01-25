T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bakan Karaismailoğlu: Haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız

25 Ocak 2021 12:54

Sinop ziyaretinde Nijerya’da kaçırılan gemide mürettebat olan Vedat Aksan’ın babası Murat Aksan’la görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaloğlu vatandaşı teskin etti.

Bakan Karaismailoğlu, “Teyakkuz halindeyiz. Görüşme halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda evladımızı Murat abiye kavuşturmak için çaba içindeyiz. Emin olsun inşallah Türk devleti her zaman onun yanındadır. En kısa zamanda bu haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracağız. Murat abi için rahat olsun en kısa zamanda getireceğiz oğlunu sana” dedi.

ETİKETLER

bakan karaismailoğlunijeryagemikaçırılan gemihaydut

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mart 2021

Tünel için yapılan çalışmada 2 bin yıllık yerleşim bulundu

Sağlık Bakanlığı'ndan 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip: "Gönüllerin kahramanı sağlıkçılarımıza küçük bir armağan"

Kenan Sofuoğlu, iki yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anları paylaştı

CHP'li Başarır bir kez daha Osmangazi Köprüsü'ne gitti: 1 saatte en fazla 15 araç geçti; vatandaşlara bugünkü maliyeti 12 milyon lira

CHP'li Balyalı'dan İBB'nin süt dağıtımını eleştiren AKP'li Yazıcı'ya: Cumhurbaşkanı gibi otobüse çıkıp oradan mı atsaydık?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CHP'li Tuncay Özkan paylaştı: "128 milyar dolar nerede?" sorusuna Erdoğan'ın...

Hilal Kaplan: Müslüman feminist olmaz!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İsmail Saymaz: Bülent Ersoy, bu sözler karşısında kıs kıs gülüyor...

Kulis: Berat Albayrak parti yönetiminde görev alacak, Fahrettin Koca bakanlıktan...

AKP'li Özlem Zengin'den Ayasofya baş imamı Boynukalın'a "kadın cinayetleri" yanıtı:...

İçişleri Bakanı Soylu, evini özel harekat basan CHP İlçe Başkanı'ndan...

Anket: Seçmenin "asla oy vermem" dediği partiler hangileri?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CHP'li Tuncay Özkan paylaştı: "128 milyar dolar nerede?" sorusuna Erdoğan'ın...

Hilal Kaplan: Müslüman feminist olmaz!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24