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Bakan Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi

08 Şubat 2021 16:20

Bakan Adil Karaismailoğlu, Kadıköy Haydarpaşa Garı’nda incelemelerde bulundu. Çalışmaların gidişatı hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, “Gerek gar binasını gerekse arkeolojik alanı inşallah en kısa zamanda bitiririz" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı binasında ve tarihi kazı alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

“Bizler buranın bir an önce bitip hayata kazandırılmasını istiyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, “Haydarpaşa’da bir gar binası var ve bir de eski istasyon bölgesi olan alan var. Arkada görüyorsunuz çok hummalı bir çalışma var. Yüzlerce arkadaşımız buradaki tarihi kültürü ortaya çıkarmak için hummalı şekilde çalışıyor. Malumlarınız Marmaray kapsamında İstanbul’da çok önemli bir hat faaliyete geçti, Gebze’den Halkalı’ya kadar şu an işlevini gören, şehri baştan başa kat eden bir metro hattında çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Haydarpaşa Garı’nda da çalışmalarımıza başlamıştık. Burayı da hayata, İstanbul’un ulaşımına ve İstanbul’un hayatına kazandıracaktık. Fakat buradaki yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine dayanan kalıntılar çıktı. Burada da kurul onaylarıyla arkeolojik müzeler müdürlüğünün kontrolünde çalışmalarımız devam ediyor. Bizler de buranın bir an önce bitip hayata kazandırılmasını istiyoruz. Ama malumlarınız buradaki kültürel miras da açığa çıktı, bunlara da sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Bu güzel projeyi İstanbullulara kazandıracağız”

Konuya ilişkin açıklamalarına devam eden Bakan Karaismailoğlu, “Gar binasında da çalışmalar devam ediyor. Orada da belli bir aşamaya geldik, kısa zamanda gar binasındaki restorasyon çalışmalarını da bitiriyoruz. Ama buradaki faaliyetin, bu kazıların bir an önce bitmesi lazım, arkeolojik kazıların bir an önce bitmesi lazım ki planlamalarımızı yapalım. O yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla birlikte buranın geleceği ile ilgili de projeler hazırlıyoruz bir taraftan. Burasını hem kültürel mirasa sahip çıkılarak bir müzeyle birlikte buranın da bir istasyon, ulaşım aksı olarak da hizmet vermesi için ikisini birbirine harmanlayarak kısa zamanda İstanbulluların ve Türkiye’nin hizmetine sunmak için hummalı bir çalışma var. Bugün burada çalışmalarla ilgili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Buradaki incelemelerimiz sık sık devam edecek çünkü çok önemli, çok değer verdiğimiz bir yer. Gerek gar binasıyla, gerekse arkeolojik alanla ilgili inşallah en kısa zamanda bitiririz diye sabırsızlıkla bekliyoruz, bir taraftan da projelerimizi hazırlıyoruz. Kültür Bakanlığı’yla birlikte burada çok güzel bir proje yapıp İstanbullulara kazandıracağız.” dedi.

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