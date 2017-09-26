Bakan Fakıbaba'nın, 20 yıl önce oynadığı diziden görüntüler ortaya çıktı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in çektiği Fırat dizisinde yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Medya Radar'ın aktardığına göre, Bakan Fakıbaba'nın 20 yıl önce Star TV'de yayınlanan, yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in yaptığı dizideki görüntüleri sosyal medyada gündeme geldi. 46 yaşındayken söz konusu dizide oynayak Fakıbaba'nın rol arkadaşları da Gülben Ergen, Atilla Pakdemir, Aydemir Akbaş gibi ünlü isimler. Fakıbaba'nın dizideki sesinin de dublaj olması dikkat çekti.