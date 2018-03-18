Bakan Fakıbaba'dan 'Çiftlik Bank' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çiftlik Bank'ın bakanlıkla ilgisinin olmadığı belirterek, "Ocak ayında biz 'Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye savcılığa dilekçe vermişiz" dedi. Bakan Fakıbaba, "Buzağılar Ölmesin" Projesi kapsamında özel bir şirkete ait çiftliği gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Fakıbaba sözlerine şöyle devam etti: “Çiftlik Bank önünde sadece çiftlik olduğu içi millet zannediyor ki; Tarım Bakanlığı ile ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var. Ne de verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış. Ve ocak ayında biz ‘Çiftlik Bank'ta vatandaşlar kandırılıyor' diye Tarım Bakanlığı olarak savcılığa dilekçe vermişiz. Müşteki olarak, vatandaş olarak. Ama bir tek bir şey var. Açılışa davet etmişler. Genel olarak her açılışta biz deriz ki; ‘İşimiz yoğun olduğu için katılamadık' diye bir telgrafımız olmuş. Sonradan vatandaşlarımızın kandırıldığını anladığımız an, ocak ayında biz kendimiz savcılığa şikayet etmişiz.”