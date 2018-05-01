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Bakan Fakıbaba, yaş çay taban fiyatını değerlendirdi: Üreticiye ne versek az

01 Mayıs 2018 20:25

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'de çay bahçelerinin ortalama 2 ile 2.3 dönüm olduğunu vurgulayarak, "Mutlaka sözleşmeli bir şekilde 100 dönümden aşağı olmamak kaydıyla bu alanları destekleyerek büyütmeliyiz" diye konuştu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dün Başbakan Binali Yıldırım'ın, 2.32 lira taban fiyat ve 13 kuruş destekleme primi ile kilo başına toplam 2.45 lira olarak açıkladığı yaş çay taban fiyatını değerlendirdi. Bakan Fabıkaba, "Üreticiye ne versek azdır" dedi.

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