Bakan Fakıbaba: Bizim devlet olarak hiç kabahatimiz olmadı mı?

Diyarbakır'da bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Fakıbaba'nın yanı sıra AKP Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, AKP İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, DTSO Başkanı Ahmet Sayar, DTB Başkanı Engin Yeşil, ilgili kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan zamandayız" Toplantıda konuşan Bakan Fakıbaba zor günlerden geçildiğini, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan zamanlar olduğunu ifade etti. Diyarbakır'ın çok kültürlü yapısına değinen Bakan Fakıbaba, “İnsanlar başka şehirlerden insanları topluyorlar ki bu güzelliği yakalasınlar. Aynı insanlar bu güzelliği bozmak için bizi birbirimize düşürüyorlar. Bu bağlamda Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çok önemli. Bizim birlik ve beraberliğimiz özellikle bugünlerde o kadar önemli ki biz birlik, berberlik içerisinde samimi, birbirimizi kucaklayacak olursak, geçmişe dönüp ‘Biz nerede hata yaptık' bunu da konuşmamız lazım. Biz sadece ve sadece Urfalılar, Diyarbakırlılar, Mardinliler mi kabahatlidir. Bizim hiç mi kabahatimiz olmadı? Bizim hiç devlet olarak kabahatimiz olmadı mı? Onu da gözden geçirmemiz lazım. Ama samimi bir kardeşlik içerisinde şu zor dönemeçte gerçekten hep birlikte olmamız lazım. Bu güzel vatan hepimizin. Benim Türklüğüm, sizin Kürtlüğünüz onun Araplığı ne kadar güzel bir şey. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bunun için biran önce dünü bırakmamız ve bugüne bakmamız lazım. Biz nasıl daha mutlu olabileceğimizi, daha mutlu bir Diyarbakır'da nasıl yaşayabileceğiz, kardeşçe kültürümüzü beraber nasıl yaşayabileceğiz bunların hesabını yapmak lazım" diye konuştu.