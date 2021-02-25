Bakan Ersoy duyurdu: Tarihi Atlas Sineması sinemaseverlerle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Tarihi Atlas Sineması'nın İstanbul Sinema Müzesi ile birlikte açılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettik ve aslına uygun olarak restore ettik. Tarihî Atlas Sineması'nın kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz."

Restorasyonu tamamlanan Atlas Sineması, geçtiğimiz günlerde TRT 1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde gösterilmiş, izleyicilerde merak uyandırmıştı. Dizide ayrıca İstanbul Sinema Müzesi'nin de ismi geçmişti. Bakan Ersoy, tarihi sinemanın görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı. (İHA)