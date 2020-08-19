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Bakan Dönmez: 'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri üretim bandından iniyor

Bakan Twitter hesabından duyurdu

19 Ağustos 2020 13:32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Made In Türkiye" damgalı güneş panellerinin üretim bandından indirilmeye başlandığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Türkiye'de yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına bugün önemli bir adım atıyoruz. 'Made In Türkiye' damgalı güneş panelleri dünyanın güneşini elektriğe çevirmek için üretim bandından iniyor. Yerli kaynak, yerli teknoloji, bağımsız enerji, güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

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