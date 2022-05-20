Bakan Dönmez: Bugün artık kurulu gücü 100 bin megavatı geçen bir Türkiye var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün artık kurulu gücü 100 bin megavatı geçen bir Türkiye var. Bugün artık yenilenebilir enerjide, enerji verimliliğinde, enerji teknolojilerinde, nükleer enerjide attığı adımlarla kendi enerji dönüşümünü sürdüren bir Türkiye var. Enerjide kendi öz yeterliliğimizi sağladıkça inanıyorum ki Türkiye hem üretim hem dağıtım hem de piyasalarda merkez olma hedefine daha somut bir şekilde yaklaşacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Bakan Dönmez, bugün artık kurulu gücü 100 bin megavatı geçen bir Türkiye olduğunun altını çizerek, "Bugün artık yenilenebilir enerjide, enerji verimliliğinde, enerji teknolojilerinde, nükleer enerjide attığı adımlarla kendi enerji dönüşümünü sürdüren bir Türkiye var. Enerjide kendi öz yeterliliğimizi sağladıkça inanıyorum ki Türkiye hem üretim hem dağıtım hem de piyasalarda merkez olma hedefine daha somut bir şekilde yaklaşacak" diye konuştu.

Karadeniz gazının devreye girmesiyle orada da yerli kaynak artışının olacağını vurgulayan Bakan Dönmez, "Filyos’ta hem karada hem de denizde çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Dördüncü gemimiz de dün Taşucu Limanı’na ulaştı. Burada 2 aylık bir bakım süreci olacak. Ardından belirleyeceğimiz lokasyonda ilk sondajına başlayacak. Yedinci nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız bir gemi olacak. İnşallah yeni gemimizle yeni müjdeler almayı ümit ediyoruz" dedi.

Madenlerle ilgili de son dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim ve ihracat rakamlarına ulaştıklarını hatırlatan Bakan Dönmez, "Bu alanda belirli bir mesafeyi kat ettik. Enerji bağımsızlığımızı teminat altına alacak adımları attık, atmaya devam ediyoruz. 2053 net karbon sıfır vaatlerimiz çerçevesinde daha yapacaklarımız var. Özellikle enerji teknolojilerinin daha da geliştirilmesi noktasında atacağımız adımlar var. Bu üç ana eğilimin yanında belki bugün en çok konuşulacak konulardan biri de verimlilik, yenilenebilir ve teknoloji. Teknoloji konusunda son dönemde neşredilen yayınlarda önemli bir uyarı var. Eğer kritik minerallerin fiyatını durduramazsanız teknolojik maliyetler tekrar artışa geçecek. Bunu lityum pillerinden, güneş panellerine kadar yayımlanan son raporlarda görüyoruz. Eskiden petrol fiyatlarında spekülasyonu konuşurduk. Şimdi ise nikel gibi önemli metallerdeki spekülasyonu konuşuyoruz. Lityum fiyatlarındaki yüksek artışlar malumunuz. Enerjinin geleceğinde artık kritik mineral ve madenler olacak" açıklamalarında bulundu. (İHA)