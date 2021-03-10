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Bakan Dönmez Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulundu

10 Mart 2021 16:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhaçev ile birlikte Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü ünitesinin temeli bugün atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferansla temelini atacağı 3’üncü reaktör için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Temel atma töreni için Mersin'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhaçev ile birlikte inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Dönmez, bugün temeli atılacak olan 3’üncü reaktör ve diğer çalışmalar hakkında Rus ve Türk yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferansla katılacağı temel atma töreninin, saat 16.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

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