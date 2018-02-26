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Bakan damadından Erdoğan'a doğum günü mesajı: İyi ki doğdun başkomutanım

26 Şubat 2018 14:14

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Erdoğan'ın doğum günü için bir video yayınladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabından gece yarısı Erdoğan'ın doğum gününü paylaştığı bir videoyla kutladı. Albayrak, "İyi ki doğdun başkomutan" etiketi ile doğum günü mesajını yayınladı. Albayrak paylaşımında, "Doğmak… Kendini yeniden bulmak üzere yola koyulan bir milletin, kaderinde var olmaktır…#İyikiDoğdunBaşkomutanım" ifadelerine yer verdi.

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