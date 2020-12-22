Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin kamu-özel iş birliği modeli dünyaya örnek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin kamu-özel iş birliği modeli dünyaya örnek durumda ve bu alandaki tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Kardeş Endonezya'ya gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Endonezya'nın bölgedeki önemli İslam ülkeleri arasında bulunduğu ifade etti. Çavuşoğlu, 2020 yılının Türkiye ile Endonezya arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki yıl Endonezya'ya ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığını, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin hayata geçirileceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu Endonezya'nın bölgede Türkiye'nin önemli bir ortağı olduğunu vurgulayarak, "Ekonomi, ticaret ve savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz artmakta. Türkiye'nin yatırım yaptığı savunma alanı dahil çok sayıda avantajımız bulunuyor. Yüksek kalite ve rekabet edebilir fiyatlar varken, hiçbir siyasi engel bulunmamaktır" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Endonezya'nın toplam nüfusunun yaklaşık 350 milyon olmasına karşın ticaret hacminin 1.5 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. 1.5 milyar Doların asıl potansiyelin çok gerisinde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu nedenle 10 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefimize ulaşmak konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin kamu-özel işbirliği modeli dünyaya bir örnek"

Ele alınan diğer konunun ise Türkiye-Endonezya iş dünyasının arasında yapılan olan yatırımları arttırmak olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, Türk şirketlerinin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen Endonezya'ya yatırım yapma konusunda ilgili olduğunu belirtti. Yatırım çerçevesinde özellikle inşaat alanında kamu-özel iş birliği modelini de masaya yatırdıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye'nin kamu-özel iş birliği modeli şu an dünyaya bir örnek ve bu alandaki tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu modelle birçok büyük projeyi hayata geçirdik" dedi.

Çavuşoğlu Türk inşaat sektörünün Çin'den sonra dünyada ikinci sırada yer aldığını ifade ederek sektörün Endonezya'nın planladığı projeleri hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Endonezya'nın küresel konularda benzer yönde görüşlerinin olduğuna dikkat çekerek uluslararası kuruluşlarda (MIKTA, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, BM) uyum içinde çalışıldığını dile getirdi.

Müslüman aleminin artan İslamofobi ve ayrımcılık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Endonezya ile birlikte çalışarak ümmeti desteklemeli ve bu konularla mücadele etmeliyiz" dedi. Çavuşoğlu, dini değerlere zarar verme girişimlerine karşı iki Müslüman ülke olarak beraber olunması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu kapsamda Türkiye ile Endonezya'nın benzer görüşlere sahip olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. İki önemli Müslüman ülke olarak ülkelerimizin ve ümmetin ortak çıkarlarını birlikte korumalıyız" ifadelerini kullandı.