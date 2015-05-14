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Bakan Çavuşoğlu, Micheal Jackson'ın şarkısıyla dans etti

14 Mayıs 2015 16:29

NATO dışişleri bakanlarının yemeğine kol kola söylenen barış şarkısı damgasını vurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Kocias ile Micheal Jackoson'ın "We Are the World" şarkısını söyledi. Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dünkü sosyal programı kapsamında verilen akşam yemeğinde Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası sahne aldı. Yemek sonunda Bakan Çavuşoğlu katılımcılara teşekkür etmek için sahneye çıktı. Bu sırada Behzat Gerçeker, "Son bir şarkı söyleyelim, o da barışın şarkısı olsun" diyerek, "Biz dünyayız" anlamına gelen "We Are the World" adlı şarkıyı söylemeye başladı. Gerçeker, Bakan Çavuşoğlu ile misafirleri de sahneye davet etti. Bunun üzerine sahneye çıkan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, Çavuşoğlu'nun koluna girdi ve iki bakan birlikte şarkıya eşlik etti. Kocias'ın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra davetli bakanlar ve eşleriyle toplantıya gelen yabancı komutanlar da sahneye çıktı. Davetliler hep birlikte "barışın şarkısı"nı söyledi.

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