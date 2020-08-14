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Bakan Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ile görüştü

14 Ağustos 2020 13:22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin başkenti Bern'de mevkidaşı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’in daveti üzerine İsviçre’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Bern'de mevkidaşı Bakan Cassis ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele konusunun ele alınması bekleniyor.

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