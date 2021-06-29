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Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

29 Haziran 2021 12:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın Matera kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Toplantı, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Matera kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun açılış konuşmasıyla başladı. İki oturumdan oluşan toplantıda küresel sağlık, sürdürülebilir kalkınma, iklim ve uluslararası ticaret gibi kilit alanlarda uluslararası iş birliğini ve çok taraflı kurumları güçlendirme konuları ele alınacak. Ayrıca eğitim, iklim değişikliği, şehirleşme ve göç gibi konular kapsamında Afrika’nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çabalar ele alınacak. Ortak Toplantıda kabul edilmek üzere hazırlanan Matera Deklarasyonu’yla gıda güvenliği sorunuyla ve 2030’a kadar "Sıfır Açlık" hedefine yönelik G20 Eylem Çağrısında bulunulması da öngörülüyor.

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