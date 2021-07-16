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Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

16 Temmuz 2021 12:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar” temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15-16 Temmuz tarihlerindeki “Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar” temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, başkent Taşkent’te Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

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