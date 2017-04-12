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Bakan Avcı'dan "Size neden hayır dediğimizi anlatmak istiyoruz" diyen öğrenciler için talimat: Adreslerini alın

12 Nisan 2017 11:39

Eskişiehir'de anayasa değişiklik paketinin içeriğini anlatmaya çalışan hukuk öğrencilerine, Bakan Nabi Avcı "Adreslerini alın, ben size gelip anlatayım" diyerek yanıt verdi. Eskişehir'de Doktorlar Caddesi'nde kurdukları stant ile 16 Nisan'daki anayasa değişikliğinde nelerin oylanacağını yurttaşlara anlatmaya çalışan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, referandum kapsamında çalışmalarını yürüten Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya dağıttıkları broşürlerden vermek istedi. Bakan'a "Nasıl bir evet?", "Neden evet?" sorularını sormak isteyen Hukuk Fakültesi Topluluğu öğrencilerine Bakan Nabi Avcı "Bir ara gelin ben size neden evet demek istediğimizi anlatayım" yanıtını verdi. Yanında bulunan yardımcılarına öğrencileri işaret ederek adreslerinin alınması talimatını veren Avcı "Alın adreslerini, ben size gelip anlatayım" dedi. Nabi Avcı'nın danışmanı Fatih Dut ise çıkardığı kağıt, kalem ile öğrencilerin yanına gelerek ısrarla öğrencilere adreslerini ve telefonlarını sordu. Adres ve telefon bilgilerini vermeyen öğrenciler Danışman Fatih Dut'tan Bakan Avcı'nın kartını isteyerek kendilerinin Bakan Avcı'ya ulaşabileceklerini belirtti. Evrensel gazetesi tarafından yayınlanan videoda "Bakan Avcı'dan tehdit" ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER

Nabi Avcı16 NisanevethayırEskişehirAnadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri

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