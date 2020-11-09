Bakan Albayrak'ın istifasının ardından dolar düştü; Muharrem İnce'nin sözleri hatırlatıldı: Sadece damadı görevden alsın Dolar 1 lira düşer

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kararının ardından hükümetten henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, dolar kuru 8.01 TL'ye geriledi.

Doların düşmesinin ardından sosyal medyada, Bakan Albayrak'ın istifasının döviz kuruna etkisine göndermede bulunan kullanıcılar, eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin CNNTürk'te Ahmet Hakan'a konuk olduğu programda söylediği sözler hatırlatıldı.

İnce, söz konusun programda ekonomideki kötü gidişatı eleştirerek, döviz kurundaki artışın önlenmesi konusundaki önerilerini sıralarken Bakan Albayrak'ı kastederek "Sadece damadı görevden alsın Dolar 1 lira düşer" demişti.