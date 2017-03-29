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Bakan Albayrak: Sakın yalanlara kulak asmayın!

29 Mart 2017 22:15

Trabzon'da gençlerler bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak bir öğrencinin sorduğu, "Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcılarının yetkileri nasıl olacak?" sorusunu, “Yeni sistem icrai olarak Cumhurbaşkanı dışında bakanlar falan seçilmiş olmadığı için, Başkanın verdiği yetki kadar fonksiyonu ifade edecek. Aynı milletvekili gibi yasal sorumluluklar ve hükümlüklerle. En güzel tarafı ne olacak biliyor musunuz? Bugünkü sıkıntı olmayacak” sözleriyle yanıtladı. "Bu düzenleme bugünkü Cumhurbaşkanı’ndan sonrası için geçerlidir" diyen Albayrak, "Bu ülkenin başında öyle bir lider var ki? Belediye Başkanı olduğundan bugüne kadar oturduğu makamlardan güç alan değil güç veren lider oldu. Sakın yalanlara kulak asmayın, asanları uyarın" dedi

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