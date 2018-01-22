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Bakan Albayrak: Bizim birileri gibi demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal etme niyetimiz yok

22 Ocak 2018 18:01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, "Türkiye olarak bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim birileri gibi demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal bir niyetimiz de yok" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da düzenlenen şehit yakını ve gazilere madalya törenine katıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da törende yer aldı. Bakan Albayrak burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili açıklamalarda bulundu.

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