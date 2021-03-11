T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden şehit ailelerine ziyaret

11 Mart 2021 10:46

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Bitlis’te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden dördünün Ankara'da bulunan ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bitlis’te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden dördünün Ankara'da bulunan ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

İlk olarak, Şehit 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın ailesini ziyaret eden Bakan Akar ve Komutanlar şehidimizin eşi Ziynet Erbaş ile oğlu Yiğitalp Erbaş’a taziye dileklerini iletti.

Bakan Akar beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile daha sonra Albay Şentürk Aydınyer’in Eryaman’daki, Yüzbaşı Gökhan Uysal’ın Sincan’daki ve Yüzbaşı Salih Sarıoğlu’nun Dikmen’deki baba ocağını ziyaret etti.

Ailelere başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personeli, gazileri ve şehit aileleriyle büyük bir aile olduğunu vurguladı, şehitlerin anılarının yaşatılacağını ifade etti.

Şehit babası Himmet Aydınyer de Bakan Akar ve Komutanlara gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Oğlumuzu vatan için yetiştirdik, vatan için şehit oldu, şehitlik mertebesine ulaştı” diye konuştu.

Yüzbaşı Uysal’ın babası Yaşar Uysal “Vatan sağ olsun” ifadesini kullanırken Yüzbaşı Sarıoğlu’nun babası Yılmaz Sarıoğlu da, “Allah ordumuza, devletimize bir kez daha böyle bir acı göstermesin” diye konuştu.

hulusi akarbakan akarmsbmilli savunmaşehit aileleri

Diğer Videolar

AKP'li Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız, Osmanlı tokadını Biden'ın suratına indirmiştir

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına polis müdahale etti

Anthony Hopkins ve Salma Hayek'ten Oscar Ödülü'nü birlikte dans ederek kutladı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı yarı finalde

Bakan Varank: Virüs Türkiye'ye gelmeden çalışma başladı, global pandemi ilan edilmemişken toplantı yaptık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İkizdere'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Baba ocağına kıyıyorlar, engel ol"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım'dan Nihat Hatipoğlu'na tepki: İlahi okumak da müziktir, o...

"Aşı konusunda 'dünyanın eczanesi' olan Hindistan hastalanırsa, dünya hastalanır"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Bütün kalbimle diyorum ki, sayın Cumhurbaşkanı doğru yoldasınız,...

Can Ataklı'dan Kılıçdaroğlu'na: Neden İBB’de görev yapacak tek bir CHP’li...

İlaç firmaları bakanlıkla görüşüyor; özel sektöre izin çıkarsa "ücreti karşılığında"...

Anket: Halkın yarısından fazlası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamıyor...

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yeşim Salkım'dan Nihat Hatipoğlu'na tepki: İlahi okumak da müziktir, o...

"Aşı konusunda 'dünyanın eczanesi' olan Hindistan hastalanırsa, dünya hastalanır"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24