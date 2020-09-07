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Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Peach ile görüştü

07 Eylül 2020 14:44

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüştü.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Orgeneral Peach’i Millî Savunma Bakanlığı’nda kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’in de katıldığı görüşmede, Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gelişmeler, bu konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri’nin girişimi ile diğer NATO ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede Akar tarafından; NATO Genel Sekreteri’nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğu, sorunların çözümü konusunda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği, Türkiye’nin Kıbrıs dâhil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedir olduğu, Türkiye’nin NATO’daki yükümlülüklerini bugüne kadar eksiksiz yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceği ifade edildi.

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