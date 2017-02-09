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Bakan açıkladı, 'Büyükanne Projesi' mart ayında başlayacak

09 Şubat 2017 15:01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi" ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Müzezzinoğlu, büyükannelere verilecek maaş tutarının 425 TL olduğunu ifade ederken, projenin mart ayında başlayacağını duyurdu. Müezzinoğlu'nun "Büyükanne Projesi"ne ilişkin açıklamaları şöyle: "Doğum yapmış annenin çocuğu 6 yaşına kadar olan süresi ile ilgili işverene müracaat yaptığında ben yarı zamanlı çalışma istiyorum dediği andan itibaren ilk aydan sonra bu hakkını kullanabilir. Bununla ilgili yönetmeliği yaptığımızda annenin tercihi sabahtan öğlene, öğlenden akşama veya bir gün gelip birgün gelmeme şeklinde bir yönetmelik karşımıza geldi. Bu projenin maddi külfeti bin aile için yaklaşık 6 milyon. Mart ayı itibariyle projenin fiilen uygulamasına geçeceğiz."

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