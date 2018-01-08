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Bahçeli'nin 4 yıl önceki konuşması yeniden gündemde: Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz

08 Ocak 2018 14:59

Yaptığı açıklamayla aday göstermeyerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan Bahçeli'nin dört yıl önce yaptığı bir konuşma gündeme geldi. Bahçeli 8 Nisan 2014'te yaptığı konuşmada AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştirerek "Recep Tayyip Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz" diyor. Bahçeli, bugün ise "Benim aklım Türkiye'dir. MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur, MHP Genel Başkanı aday olmayacaktır. MHP olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimine girer. Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır" dedi.

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