Bahçeli'nin '15 Temmuz' açıklaması yeniden gündemde: Askerin başında bozkurt yapan iblis uşağı cezalandırılmalı!

Pazar sabahı yayınlanan son KHK'yla 'sivillere yargı muafiyeti' getirilmesine dair konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Devlet Bahçeli, "Bundan gocunanlar FETÖ'nün kurşun askerleridir" yorumunda bulundu. "15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki olayların bastırılması kapsamında hareket eden vatan evlatlarının 6755 Sayılı Kanunun 1’nci Fıkrası uyarınca hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı hüküm altına alınmıştır. "Ne var bunda? CHP niye rahatsızdır? HDP niye hoplamaktadır? Barolar Birliği Başkanı neden keyifsizdir? 15 Temmuz’da milli beka zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir." dedi Devlet Bahçeli'nin bu konuşmalarının ardından '15 Temmuz' açıklaması yeniden gündeme geldi. İşte o konuşma: "Bir kişinin, ölü bir askerin başında bozkurt işareti yaparken görüldüğü fotoğrafla ilgili sert konuştu: O iblis uşağı yaratık, neredeyse bulunmalı, darbecilerle birlikte cezalandırılmalıdır. Doğru olup olmadığı henüz belli değilse de, bir askerin kafasının kesilmesi tarif ve izahı olmayan bir canavarlıktır. Her şey bir yana, hayatını kaybetmiş bir mehmetçiğin başında bozkurt işaretiyle fotoğraf çektirip sosyal medyada yayınlayan iblis uşağı yaratık, neredeyse bulunup darbecilerle birlikte cezalandırılmalı; doğduğuna pişman edilmelidir."