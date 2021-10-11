Bahçelievler'de makas kazası; araçlar savrularak durabildi

Trafikte 'makas atmak' diye tabir edilen, tehlikeli şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü, 3 şeritli yolun sağından sol şeridine geçmek istediği sırada önce bir otomobile, ardından taksiye çarptı. Kaza yapan araçlar savrularak durabildi. Bu sırada arkalarından gelen bir kamyonet sürücüsünün kazayı fark ederek manevra yapması, bir kazanın daha yaşanmasını önledi. Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan otomobillerde hasar oluştu.