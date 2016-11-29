T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bahçeli'den Türkeş'e cevap: Başbakan yardımcısı olma hikayesini Davutoğlu anlatsın

29 Kasım 2016 15:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun geçici seçim hükümetinde görev alması yönündeki teklifini kabul eden, MHP'den ayrılarak AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş'in kendisi hakkındaki "'Aniden niye bize ilgili yardımcı oluyor’ diye düşünmemiz gerekir. AK Parti’nin bu tuzağa karşı çok dikkatli olması gerekir" sözlerini değerlendirdi. "Bir kere okudum değerlendirmeyi AKP'ye bırakıyorum" diyen Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Türkeş hakkında "MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan Ahmet Davutoğlu'nun yardımcılığına giden süreci Davutoğlu anlatırsa her şey gün yüzüne çıkacaktır" dedi.

ETİKETLER

BahçeliTürkeşdavutoğlu

Diğer Videolar

Kadınlar, Gülistan için İstanbul’da eylem yaptı

1 yıl önce hortumda kaybolan kızının doğum gününü pasta ve hediyelerle kutladı

Fransa'da eylemcilere sert müdahale: 59 gözaltı

Metal işçileri mitingte: İşveren sendikası MESS'in şartlarını kabul etmeyeceğiz

10 yıldır uzattığı sakalını satışa çıkardı: Sakalı alana saç bedava!

İstanbul Havalimanı’nda aprona tilki girdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24