Bahçeli'den Türkeş'e cevap: Başbakan yardımcısı olma hikayesini Davutoğlu anlatsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun geçici seçim hükümetinde görev alması yönündeki teklifini kabul eden, MHP'den ayrılarak AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş'in kendisi hakkındaki "'Aniden niye bize ilgili yardımcı oluyor’ diye düşünmemiz gerekir. AK Parti’nin bu tuzağa karşı çok dikkatli olması gerekir" sözlerini değerlendirdi. "Bir kere okudum değerlendirmeyi AKP'ye bırakıyorum" diyen Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Türkeş hakkında "MHP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan Ahmet Davutoğlu'nun yardımcılığına giden süreci Davutoğlu anlatırsa her şey gün yüzüne çıkacaktır" dedi.