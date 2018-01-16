Bahçeli'den Sözcü'ye: Kuduruyorlar, aşıları 2019'da sandıkta yapılacak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin operasyonuna ilişkin, "Afrin temizlenmeli Mümbiç'teki terörist üreme alanları yerle bir edilmeli" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda partililere seslendi. "ABD'nin YPG aşkı kara sevdaya dönüşmüştür. Yazıklar olsun ki ABD kuyruğa giren katillerin geçim kapısı haline gelmiştir. Bu namertlik ABD'nin tutunduğu siyasi zemini çatlatacaktır" diyen Bahçeli, "Bu ülkenin her tarafta bezi, her taşın altında eli vardır. Terör örgütlerine sözde ordu kurdurulması ne demektir? ABD böyle bir kepazeliğe nasıl onay vermiştir?" ifadesini kullandı. "Sözcü gazetesinin soytarıları kuduruyor. Aşıları İnşallah 2019'da sandıkta yapılacaktır. Verimsiz topraktan farksızlar. Sonuna gelmiş bir kitabın mefta olmuş karakterini andırıyorlar, yazık ediyorlar. Onlar yarım da olsa insan olduklarını herhalde bilmiyorlar. Kime kulluk ettikleri belli değil. FETÖ ve PKK'nın avucuna düşmüş, CHP, İP, HDP'ye sesleniyorum. Ucuz bedende pahalı kumaş durmaz. Stajını Kandil'de yapıp kariyerini FETÖ ile sürdürmeye çalışanları 3 Kasım 2019'da Türk milleti silkeleyecektir. PKK'nın CHP'ye umut bağlaması pahalıya mal olacaktır. Az bekleyin çünkü sonunuz yakındır. Milli ittifak Türk milletinin karar ve iradesidir. Meşale yanmış gelcek hamdolsun aydınlanmıştır. CHP'li sözcüler hepinize geçmiş olsun, uğurlar olsun."