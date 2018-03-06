Bahçeli'den Nurettin Yıldız'a: Ne ara bu kadar sapık türedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında yaptığı konuşmada "Biz kadın deyince ne anlamalıyız? Çocuğunu giydiren ebeveyn mi? Evimizi çeviren, eşine destek veren, aşını dert eden bir fedakarlık anıtı mı? Kadına baktığımızda söylediklerimizin hepsi fazlasıyla vardır" dedi. Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda kısaca şu ifadeleri kullandı: "Meczubun biri çıkıp kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri gerektiğini söyleyebiliyor. Bunu diyanet adına yapabiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi. Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Hiçbir ihanet cezasız kalmamalıdır. Hala istismarları ve işlenen cinayetleri konuşup bir arpa boyu yol alamıyoruz. Kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. 'Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.' diyen milletimiz, kadına şiddet gösterene bedeli ödetecek güce sahiptir. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam. Gereği neyse yapılmalıdır. Kadına bir fiske vuran kimse bedeli ödetilmelidir. Şiddeti kaynağında kurutmalıyız. Bilim insanları şiddet konusunda çalışmalıdır. Bu da bir beka meselesidir. Ertelenmesi çok ciddi sorunlara neden olacaktır. Tüm kadınların, tüm annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum"