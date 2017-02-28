Bahçeli'den 'Kürdistan' bayrağı tepkisi: Türk bayrağına eş tutulması skandaldır, rezalettir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılmasına sert tepki gösterdi. Bahçeli konuya ilişkin şöyle konuştu; Sözde 'Kürdistan' bayrağı asıldı. Cumhurbaşkanı veya Başbakan'ın Erbil'e ziyaretleri sırasında bir bayrağın asıldığı görülmüş ve yaşanmıştır. Aynı bayrağın Türk bayrağına eş tutularak asılması, skandaldır, rezalettir. İstanbul'da bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir. - Sayın Cumhurbaşkanı bundan haberdar mıdır, sayın başbakan Çankaya'da arkasına dönüp de "nedir bu bayrak, kim koydu bunu buraya" diyebilmiş midir? Barzani bayrağını görmeye kesinlikle tahammülümüz yoktur. Bu şahıs önce Türkiye'ye kurduğu tuzakların bedelini ödemelidir.