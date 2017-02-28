T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bahçeli'den 'Kürdistan' bayrağı tepkisi: Türk bayrağına eş tutulması skandaldır, rezalettir!

28 Şubat 2017 14:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılmasına sert tepki gösterdi. Bahçeli konuya ilişkin şöyle konuştu; Sözde 'Kürdistan' bayrağı asıldı. Cumhurbaşkanı veya Başbakan'ın Erbil'e ziyaretleri sırasında bir bayrağın asıldığı görülmüş ve yaşanmıştır. Aynı bayrağın Türk bayrağına eş tutularak asılması, skandaldır, rezalettir. İstanbul'da bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir. - Sayın Cumhurbaşkanı bundan haberdar mıdır, sayın başbakan Çankaya'da arkasına dönüp de "nedir bu bayrak, kim koydu bunu buraya" diyebilmiş midir? Barzani bayrağını görmeye kesinlikle tahammülümüz yoktur. Bu şahıs önce Türkiye'ye kurduğu tuzakların bedelini ödemelidir.

ETİKETLER

Devlet BahçeliKürdistan bayrağıtepkiBarzaniskandalAtatürk Havalimanırezalet

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24