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Bahçeli'den gazeteciye tepki: Siz ancak böyle sorular sorarsınız

25 Ekim 2016 14:49

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li Altan Öymen'in kurucusu olduğu Anka Haber Ajansı'nın "Tehlike geçmiş değil mi demek istiyorsunuz?" diye soru soran muhabirine "Siz hangi gazetesiniz? Anka ajansı mı? Zaten siz böyle soru sorarsınız" diyerek tepki gösterdi. Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli'nin verdiği cevaplar şöyle: - AKP'nin başkanlık teklifini referanduma götürmekte kararlı mısınız? - Daha teklifi görmedik. Teklifi görmeden yorum yapmak CHP'nin ve sütünü içerken İsmail Küçükkaya'nın işidir. İsmail Küçükkaya Allah muhafaza büyükkaya değil, yoksa işimiz fenaydı. - Başkanlık sistemi tartışması yoktu, siz gündeme getirdiniz. İlk çıkışınız "Doğrusu millete gitmektir" dediniz. Başından beri söylüyoruz, bugün yaptığımız konuşmada, söylediklerimizi anlamayanlara karşı tamamlayınca maddeler var. Türkiye'de fiili durumun devamını arzulayanlar, 15 Temmuz'dan sonra çok ciddi olayların yaşandığı ortamda kaos ve kriz arzulayanlar ikinci ayak darbecilerdir. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceksiniz. - MHP'li bazı milletvekilleri hayır oyu vereceklerini açıkladılar - Onların en tabi hakkıdır, vicdani sorumlulukları içinde hareket edeceklerdir. FETÖ darbesi başarılı olsaydı Yurtta Sulh Konseyi'nin hazırlayacağı anayasaya ne diyecektir? - Sayın Yıldırım "Meral Akşener zokasını yuttular artık FETÖ oyununa gelmezler" demişti... - E zoka yutmuşuz, diyecek bir şey yok. Demek ki bizden çok daha önce Meral Akşener'in kim olduğunu biliyorlar demektir. - Tehlike geçmiş değil mi demek istiyorsunuz? - Siz hangi gazetesiniz? Anka ajansı mı? Zaten siz böyle soru sorarsınız

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