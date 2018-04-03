Bahçeli'den CHP'ye: Akıllı olun, aklınızı başınıza alın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısındaki konuşmasında CHP'yi eleştirdi. Bahçeli grup toplantısında şunları söyledi: "CHP'nin geveze ve gevşek bir grup başkan vekili, 29 Mart 2018 sabahı ekranların sütçüsüyle katıldığı bir programda 'Seçim güvenliği ordusu kuruyoruz' diyerek aklının dibini dökmüştür. Bizim bildiğimiz ordu tektir ve milletin ordusudur. Milli güvenliğimizin nasıl temin edildiği bellidir. Yeni bir ordu kurma teşebbüsü paralel bir örgütlenme, FETÖ merkezli bir örgüt olsa gerektir. HDP ile İP ile, PKK ve FETÖ ile el ele vererek, seçim güvenliği ordusu kuruyorken, teröristler de bu orduya sızdırılırsa CHP'nin tipi tip grup başkan vekili bunu nasıl telafi edecek? Ne diyecek? FETÖ'nün siyasi ayağı ile dedikodu yapıp, YPG'lilere, PKK'lılara sandık nöbeti yazarlarsa ortaya çıkacak sonuçların ne olacağını malum traji komik sahış tahmin etmiş midir? Eğer ordu mordu kuruyorum diye ortalığı velveleye, fitne, fesata vermeye çalışırlarsa bunların alayını alnını karışlamak, karşılarına dikilmek bizim için farz olacaktır. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, ateşle oynamayın. Ne olacağını iyi hesap edin."