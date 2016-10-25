Bahçeli'den başkanlık açıklaması: Meclis'te evet dersek, referandumda da evet deriz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık sistemini referanduma taşıyacak Meclis oylamasında hangi oyu verirlerse referandumda da aynı oyu vereceklerini açıkladı. Bahçeli, "Eğer Meclis'te evet dersek, milletin karşısında da evet deriz. Siyaset simsarları bizi anlayamazlar, anlasalar bile bunu itiraf edemezler" dedi. Bahçeli şunları söyledi: "Meclis'te ve referandumda hayır diyecekmişiz. "Havet" nasıl olacakmış Türkçe'yi katletmeleri bir yana utanmadan bir de böyle söylüyorlar. Biz evet veya hayır dememişken, hiçbir şey belli değilken referandumu yapıp sonucu ilan edenler bilsinler ki darbe şakşakçılarıdır. Bunların hali tam olarak nato kafa nato mermerdir. MHP'nin TBMM ne diyorsa milletin karşısında da aynısını diyecektir."