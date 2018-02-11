Bahçeli'den ABD'ye: Terör tahkimatına devam ederse, duruşunun tanımı 'düşmanlık' olarak anılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da İl ve İlçe Başkanları Toplantısı kapanış oturumunun ardından basın toplantısında konuştu. Bahçeli, Afrin Harekâtı'yla ilgili olarak ABD'ye, "Haine kahraman diyorlarsa bu ABD ile müttefiklik nasıl sürdürülecektir. Görüş menzili sıfıra iner, eller tetiğe giderse olacakları hesap eden, sonuçlarını düşünen var mıdır? Biz düşünüyor, hesap ediyoruz ve de kimseden korkumuz olmadığını Antalya'dan ilan ediyoruz... ABD terör tahkimatına devam ederse duruşunun tanımı düşmanlık olarak anılacaktır " dedi.