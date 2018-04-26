Bahçeli, vekillik başvurusunu yaptı: Ülkemiz için gayet iyi olacak, bir partinin sloganına benzedi ama...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden milletvekili olabilmek için adaylık başvurusunu yaptı ve "Ülkemiz için gayet iyi olacak" dedi. Bahçeli, sözlerinin devamında gülerek "Bir partinin sloganına benzedi ama..." dedi. MHP'de, 24 Haziran'daki seçimde milletvekilliği aday adaylığı için başlayan başvurular, 3 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de başvrusunu yaptı. Bahçeli, başvurusunu yaparken İYİ Parti'ye gönderme yaptı ve gülerek "Ülkemiz için gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama…" dedi. Yeni anayasaya göre cumhurbaşkanı adayı olanlar milletvekili olamıyor. Ancak Bahçeli, seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini, kendisinin aday olmayacağını açıkladığı için vekillik başvurusu yapabiliyor.