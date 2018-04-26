T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bahçeli, vekillik başvurusunu yaptı: Ülkemiz için gayet iyi olacak, bir partinin sloganına benzedi ama...

26 Nisan 2018 14:49

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden milletvekili olabilmek için adaylık başvurusunu yaptı ve "Ülkemiz için gayet iyi olacak" dedi. Bahçeli, sözlerinin devamında gülerek "Bir partinin sloganına benzedi ama..." dedi. MHP'de, 24 Haziran'daki seçimde milletvekilliği aday adaylığı için başlayan başvurular, 3 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de başvrusunu yaptı. Bahçeli, başvurusunu yaparken İYİ Parti'ye gönderme yaptı ve gülerek "Ülkemiz için gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama…" dedi. Yeni anayasaya göre cumhurbaşkanı adayı olanlar milletvekili olamıyor. Ancak Bahçeli, seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini, kendisinin aday olmayacağını açıkladığı için vekillik başvurusu yapabiliyor.

ETİKETLER

bahçelibahçeli espriiyi parti esprisimhperken seçim24 haziran erken seçim

Diğer Videolar

İmamoğlu 'Yeşil Alanlar Çalıştayı'nda konuştu: Ekonomik peyzaj yapacağız

Fransa, İngiltere ve Japonya'da 'Aileme göz kulak ol' uygulaması

Dili konserve kutusuna sıkışan yavru köpeği itfaiyeciler kurtardı

Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs'e yakalanan yaşlı çift, yoğun bakımda birbirine böyle veda etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24