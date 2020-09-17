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Bahçeli, 'TTB kapatılsın' çağrısı yapmıştı; oyuncu Talat Bulut'tan gündem olan video!

“Size saldıranların yarın öbür gün karşınıza geldiğinde..."

17 Eylül 2020 13:12

Yasak Elma’nın başrol oyuncusu Talat Bulut, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "Türk Tabipler Birliği kapatılsın" çağrısı yapmasının ardından çektiği videoda “Size saldıranların yarın öbür gün karşınıza geldiğinde onların sağlığa kavuşması için hiçbir şeyi gözardı etmeden mücadele edeceğinizi biliyorum” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli dün attığı tweet'te “Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur” dedi.

Bahçeli ayrıca “Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamasının ardından siyasilerden tepki mesajları gelirken Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Talat Bulut da sağlıkçılar ile ilgili bir video çekti. 

Bulut çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

“Günaydın tüm doktorlar, tüm sağlık çalışanları. Kendi sağlığınızı tehlikeye atıp insanların sağlığına kavuşması için nasıl mücadele ettiğinizi biliyorum. Son 6 ayda bu bela yüzünden ne kadar kayıp verdiğinizi biliyorum. Size saldıranların yarın öbür gün karşınıza geldiğinde onların sağlığa kavuşması için hiçbir şeyi gözardı etmeden mücadele edeceğinizi biliyorum. Hepimizin kaderi. Kendi dilinde bile okuduğunu anlamayan bir cehaletle mücadele ediyorsunuz. Siz her zaman dimdik ayakta kaldınız. Bizler de sizler için her zaman dimdik ayaktayız.”

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